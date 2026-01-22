Стала активнее и разговорчивее: сестра сбитой на Горького студентки рассказала о её состоянии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

20-летняя студентка Вероника, сбитая на Горького таксистом, начала разговаривать и стала более активной. Об этом «Клопс» рассказала её сестра Марина.

Новый год пациентка встречала уже не в реанимации: 30 декабря девушку перевели в отделение нейрохирургии. Врачи предупредили близких, что Вероника может провести в больнице ещё полгода.

«Она отвечает на вопросы, говорит полные предложения. Поначалу сестра терялась, ей было сложно подобрать слова — она будто вспоминала их, была пассивной. Сейчас уже многое повторяет и использует в своей речи. Когда Веронику спрашиваешь о каких-то событиях, она что-то вспоминает, что-то не вспоминает, но в целом всё намного лучше, и говорит она сейчас более эмоционально», — рассказывает собеседница «Клопс».

По словам сестры, у Вероники постельный режим, но она активно пытается вставать. Пока делать это категорически нельзя: девушка перенесла две операции на колено и таз.

«С утра до вечера с Вероникой находится мама. Она помогает ей, кормит, ухаживает. Мама с ней разговаривает, они слушают музыку, читают. Сейчас начали витамины колоть, и вот прямо сразу ей стало заметно лучше», — констатирует Марина.

На вопрос о том, что нового в расследовании уголовного дела, девушка отвечает: «По следствию пока тишина, ещё ищут человека».