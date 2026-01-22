17:08

Стала активнее и разговорчивее: сестра сбитой на Горького студентки рассказала о её состоянии

  1. Происшествия
Автор:

20-летняя студентка Вероника, сбитая на Горького таксистом, начала разговаривать и стала более активной. Об этом «Клопс» рассказала её сестра Марина. 

Новый год пациентка встречала уже не в реанимации: 30 декабря девушку перевели в отделение нейрохирургии. Врачи предупредили близких, что Вероника может провести в больнице ещё полгода. 

«Она отвечает на вопросы, говорит полные предложения. Поначалу сестра терялась, ей было сложно подобрать слова — она будто вспоминала их, была пассивной. Сейчас уже многое повторяет и использует в своей речи. Когда Веронику спрашиваешь о каких-то событиях, она что-то вспоминает, что-то не вспоминает, но в целом всё намного лучше, и говорит она сейчас более эмоционально», — рассказывает собеседница «Клопс».

По словам сестры, у Вероники постельный режим, но она активно пытается вставать. Пока делать это категорически нельзя: девушка перенесла две операции на колено и таз. 

«С утра до вечера с Вероникой находится мама. Она помогает ей, кормит, ухаживает. Мама с ней разговаривает, они слушают музыку, читают. Сейчас начали витамины колоть, и вот прямо сразу ей стало заметно лучше», — констатирует Марина. 

На вопрос о том, что нового в расследовании уголовного дела, девушка отвечает: «По следствию пока тишина, ещё ищут человека».

ДТП произошло 12 декабря около 23:30 на ул. Горького в Калининграде. Три студентки возвращались в общежитие из кино. Их сбил таксист и скрылся. Вероника пострадала сильнее подруг. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителем оказался иностранец, спешно покинувший Россию, сейчас он в розыске. 

Тема:
ДТП на Горького, где таксист сбил трёх студенток
Свежие новости по теме
Стала активнее и разговорчивее: сестра сбитой на Горького студентки рассказала о её состоянии
22 января 2026
17:08
Открывает глаза и сжимает кулачок: сбитая таксистом на Горького 20-летняя студентка вышла из комы
23 декабря 2025
15:39
«Мне разрешили зайти, я потрогала её за ручку»: сестра сбитой на Горького студентки рассказала о её состоянии и тревогах семьи
18 декабря 2025
18:18
После ДТП в Калининграде Слуцкий предложил создать в России цифровой реестр всех мигрантов, которые работают в сфере такси
17 декабря 2025
20:30
«Держу ситуацию на контроле»: Беспрозванных — о поиске виновника ДТП на Горького и состоянии пострадавших
16 декабря 2025
08:45
Все новости по теме
3 606
ДТП
Праздник, согревающий сердца
Читать