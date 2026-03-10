«Дети белокожих блондинок в цене на чёрном рынке»: в Аргентине банда пыталась продать младенца россиянки

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Банда «Лос Монос» из аргентинского города Росарио пыталась продать ребёнка, которого родила россиянка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей во вторник, 10 марта.

По словам юриста, женщина перебралась в Аргентину из США. Столкнувшись с проблемами психического характера, эмигрантка осталась на улице и забеременела от одного из членов преступной группировки. Роды специально устроили в одном из дешёвых отелей, чтобы не регистрировать младенца в больнице.

«Россиянки в Аргентине находятся в очень уязвимом положении: они белокожие, блондинки, их дети имеют высокую ценность на чёрном рынке», — пояснил адвокат пострадавшей Кристиан Рубилар.

Полиции удалось задержать преступников. Как рассказал защитник, в Аргентине в оборот торговли детьми попадают в основном дети нищих матерей-метисок или представительниц индейских народов, однако спрос и цена на них не такие высокие, как в случае с белыми.