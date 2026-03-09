В ресторане Янтарного, где депутаты кулаками «воспитывали» женщину, сломал руку семилетний ребёнок

В Янтарном семилетний мальчик получил травму, находясь в игровой комнате при ресторане. Об телеграм-канал прокуратуры Калининградской области пишет в понедельник, 9 марта.

По данным ведомства, всё произошло в августе 2024 года. Мальчик зацепился за сетку игрового оборудования, упал и получил закрытый перелом правой руки. Прокуратура обратилась в суд в интересах ребёнка, к владельцу ресторана подали иск о компенсации морального вреда. Требования удовлетворили — в пользу школьника взыскали 50 тысяч рублей.