Вступился за чужую жену и получил удар ножом: пьяный житель Балтийска зарезал 27-летнего соседа (видео)

В Балтийске пьяный местный житель зарезал 27-летнего соседа, который вступился за его жену и сделал замечание. Об этом «Клопс» рассказали в региональном СКР.

Скандал в общежитии на улице Кочешкова разгорелся вечером 1 марта. По версии следствия, обвиняемый выпивал с приятелем и поссорился со своей женой. На крики вышел сосед, который заступился за женщину и сделал замечание пьяному. Тот ударил его ножом в грудь.

От полученного ранения молодой человек скончался на месте. Как рассказал знакомый с ситуацией источник, всё произошло мгновенно. Сотрудники полиции оперативно прибыли по вызову в тот момент, когда нападавший уже вытаскивал нож из груди парня.