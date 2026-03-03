Сгоревшую девушку опознали по «перчатке смерти»: как в Калининградской области раскрываются жуткие преступления

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Работа экспертов-криминалистов калининградской милиции. Фото: УМВД по Калининградской области

Ссылка В первый день марта отметили профессиональный праздник эксперты-криминалисты России. Подполковник полиции, замначальника отдела криминалистических экспертиз и экспертно-криминалистических учётов ЭКЦ УМВД России по Калининградской области Виталий Жедырев рассказал «Клопс», как раскрыли убийство начала нулевых, получив портрет преступника из забытых воспоминаний свидетельницы, и как обугленное тело девушки опознали по «перчатке смерти». Как дело стало «глухарём» В начале 2000‑х в частном доме в Багратионовске нашли убитой супружескую пару. Пожилые люди, жившие в частном доме, несколько дней не выходили на связь, и соседи забеспокоились. Заглянув к ним, увидели, что мужчина и женщина зарезаны. Шокированные очевидцы вызвали милицию. Следователи нашли на месте убийства следы рук, обуви, кровь, но установить подозреваемого не удалось: совпадений с имеющимися в милицейской базе лицами не было. Спустя 20 лет СК вернулся к делу. Решили снова опросить свидетелей, которые видели возле дома убитых двух молодых парней. Но у очевидцев лица стёрлись из памяти за прошедшие годы. Тогда следователи пошли на необычный шаг... «Поднимает образы со дна памяти» Эксперт вспоминает: «В Москве есть группа специалистов, которая работает по методике, похожей на нейролингвистическое программирование. Такой специалист заставляет вспоминать детали едва ли не из детства. Он общается с человеком, задаёт ему определённые вопросы и ищет ту ниточку, потянув за которую можно развернуть целый клубок образов». С мужчиной-свидетелем метод не сработал, а вот с женщиной дело пошло. Она согласилась работать в этом направлении. Специалист задавал ей вопросы о запахах, цветах, образах, медленно подводя к моменту, когда она увидела подозреваемого. Параллельно рядом другой криминалист и художник вели совместную работу — один собирал композиционный портрет в программе, второй рисовал от руки. «Результат поразил всех: составленные ими портреты на 90% походили на одного из фигурантов уголовных дел, который на тот момент уже отбывал наказание за другие преступления. Так следствие вышло на одного, а затем и других участников давнего двойного убийства», — рассказывает сотрудник полиции.

Эксперт-дактилоскопист изучает следы на рукоятке ножа. Фото: УМВД по Калининградской области

Кражу раскрыли по следам рук на подоконнике Криминалисты вспоминают и более будничные, но показательные дела. Как-то летом в Калининграде обворовали квартиру на первом этаже: вор зашёл через дверь, а вот выйти не смог — то ли замок заклинило, то ли испугался, что заметят бдительные соседи. Украв нехитрый скарб, он вылез через окно. На внутренней стороне подоконника остались два чётких отпечатка ладоней. Вскоре подозреваемого задержали, но он отпирался. Мужчина стал уверять, что не был в квартире, а лишь с улицы «сунул в окно голову посмотреть». «Оставить такие следы снаружи физически невозможно. Направление пальцев, расположение ладоней — всё указывало, что мужчина вылезал изнутри квартиры. В суде это стало решающим доказательством», — рассказывает собеседник «Клопс». По словам криминалиста, именно следы рук часто рассказывают истории смертельных падений из окон. По оставленным на подоконнике или перилах балкона следам можно понять, был ли это несчастный случай или намеренное решение, а главное — стал ли человек жертвой убийства и его вытолкнули насильно.

Эксперт проводит дактилоскопирование. Фото: УМВД по Калининградской области

Таинственное исчезновение бизнесмена В конце 90‑х годов пропал без вести генеральный директор одного из крупнейших развлекательных центров города — просто вышел с работы и исчез. Мужчине было около 30 лет, его искали везде — человек как в воду канул. Через несколько лет на останки случайно наткнулись поисковики, которые ведут раскопки на местах боёв и разыскивают погибших бойцов. Пробивая в лесу землю щупом, почувствовали находку, стали копать. Сначала решили, что это очередной солдат Второй мировой. «Под слоем земли заметили одежду — кожаный плащ или куртку. Начали тянуть, думая, что это офицерский немецкий плащ. Но ткань лопнула и показался тканевый подплечник — тогда такого точно не могло быть. Стало понятно, что вещь современная. Да и тело отчасти сохранилось, хоть и было в гнилостном состоянии. Руки погибшего человека были связаны за спиной кожаным ремнём. Поисковики вызвали на место правоохранительные органы. Лицо опознать было невозможно, конечности сгнили. Тогда в Калининграде экспертизы ДНК ещё не проводили, и криминалистам пришлось фиксировать останки максимально подробно, чтобы не упустить ни одной детали. Помню, что отлично сохранились детали одежды — джинсы, мокасины иностранного производства — даже шнурки были абсолютно целые. Эксперт-медик детально описывал тело, возможные повреждения на нём. Но опознать мужчину помогли именно сохранившиеся одежда и обувь», — продолжает Виталий Жедырев.

Эксперт осматривает место убийства. Фото: УМВД по Калининградской области

«Перчатка смерти» сожжённой девушки Криминалист вспоминает один тяжёлый случай начала 2000‑х. В заброшенной силосной яме на окраине области местные жители нашли обгоревшее тело девушки. Ей было около 20 лет, никаких документов при ней не обнаружилось. Несчастную облили бензином, одежда и волосы сгорели, но кисти и пальцы помогли установить личность. «Есть в криминалистике такое понятие как «перчатка смерти». Когда тело подвергается разложению — находится в воде или в тёплой среде, к примеру, на солнце или, как в нашем случае, в огне, — надкожица кистей отслаивается. Ткани буквально слезают с руки мертвеца, как перчатка. Провести обычную дактилоскопию в таких случаях достаточно сложно — кожа мягкая и бесформенная. Тогда криминалист — разумеется, в резиновых перчатках — надевает кожу с руки покойника поверх собственной руки и аккуратно «откатывает» пальцы. Вот это и называется "перчатка смерти"», — рассказывает эксперт, добавляя, что такой метод приходится использовать достаточно часто. Так сделали и в тот раз: специалист дактилоскопировал девушку прямо на месте, а впоследствии нашлись совпадения в милицейской базе. Со слов оперативников, погибшую неоднократно задерживали за уличную проституцию. Жизнь девушки закончилась так трагично. Поддельная предсмертная записка В Полесске в начале 2000‑х нашли мёртвым местного жителя. Всё было обставлено как самоубийство. При нём лежала записка, в которой погибший передавал всё имущество — дом, машину — «в благодарность» знакомым. На первый взгляд — суицид. Однако во время проверки криминалисты засомневались в том, что человек это сделал добровольно. Почерковедческая экспертиза показала, что записка была написана в результате психофизического воздействия. «Позже выяснилось, что у мужчины было много долгов, с которыми он не мог рассчитаться. Перед смертью его заставили написать эту записку, переоформить своё имущество на заинтересованных людей, а потом убили, инсценировав самоубийство», — поясняет собеседник «Клопс».

Работа на месте убийства. Фото: УМВД по Калининградской области