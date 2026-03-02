В суд передали дело калининградца, который до смерти забил трубой 34-летнего мужа своей возлюбленной

В Калининградской области будут судить 42-летнего местного жителя, который во время драки на Рассветной убил супруга своей любовницы. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 2 марта.

По версии следствия, ночью 4 июля 2025 года житель области приехал к дому своей возлюбленной. Там у мужчины произошёл конфликт с её 34-летним супругом, во время которого обвиняемый несколько раз ударил оппонента металлической трубой по голове и телу. Пострадавший скончался на месте.

Нападавшему инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На время следствия его заключили под стражу. Как добавили в региональном СК, по делу допрошены свидетели, проведены экспертизы и проверка показаний на месте. Материалы передали в Ленинградский районный суд.