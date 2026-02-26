Калининградец мечтал о поездке в Прибалтику, но так и не дождался своей попутки за 9 тысяч рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 44-летний мужчина потратил более 9 тысяч рублей на автобусный билет за границу, но так и не получил его. Об этом в телеграм-канале регионального УМВД сообщили в четверг, 26 февраля.

Объявление о продаже билетов мужчина нашёл в одной из групп в мессенджере. В публикации предлагали поездку в один из городов Прибалтики. После отклика с ним связался человек, который представился сотрудником автокомпании. Собеседник подтвердил наличие мест и предложил перевести оплату на указанный счёт.

Калининградец отправил более 9 тысяч рублей и стал ждать электронный билет, однако после получения денег «продавец» перестал выходить на связь. Обескураженный мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).