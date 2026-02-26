В квартире валялись клочья волос, всё было в крови: что известно об убийстве 40-летней калининградки на Белгородской

Убитой Жене было 40 лет. Фото: предоставила Ирина

Ссылка Калининградец, зарезавший 40-летнюю сожительницу в квартире на улице Белгородской, регулярно избивал её. Женщина не раз уходила от тирана, но тот умолял простить и возвращал подругу. Об этом «Клопс» рассказала мать погибшей Ирина. У погибшей Евгении остались 19-летняя дочь и 20-летний сын. Незамужняя мама пыталась устроить личную жизнь. Она переехала к своему ухажёру, дети остались с бабушкой. «Квартирка у нас маленькая, Жене хотелось любви, счастья, что ей с нами толкаться. Она же была ещё молодая, красивая — всего 40 лет», — вздыхает мама погибшей. Мать считает, что Руслан (имя изменено) подвернулся дочери в тот момент, когда на душе у той было тяжело, были проблемы с работой, платили копейки. Мужчина предложил: «У меня квартира, пошли ко мне жить». «На самом деле жил он с матерью. Женя переехала к ним, потом начались конфликты... Сейчас его мать даже не предложила мне помощи и не посочувствовала», — говорит собеседница «Клопс».

«Бил насмерть» По словам Ирины, Руслан «бил насмерть» — до синяков и сломанных рёбер, закрывал Женю на балконе. При этом не отпускал. За руганью, угрозами и оскорблениями следовали раскаяния, букеты цветов, слова прощения и предложения всё начать сначала. После рёбер сломанных таскался к ней опять. То убью тебя, то люблю тебя — и с цветами. То у Женьки глаз подбитый, она оправдывается, мол, на работе поскользнулась, но нам-то всё понятно. Как-то кольцо ей подарил: выходи замуж. Но разве можно было с таким человеком спокойно жить?» — вздыхает мать. Евгения работала в кафе. Незадолго до убийства Руслан сломал ей ногу. Даже не долечив перелом, женщина ходила на смены — стояла на одной ноге, чтобы заработать денег и снять себе квартиру. Когда сняли гипс, устроилась с подружкой в развлекательный комплекс, но успела выйти только два раза. Из-за конфликтов с бойфрендом Женя периодически жила у подруги Кати (имя изменено). «Ещё вроде как подружилась с соседкой Руслана Ларисой (имя изменено). У неё двушка, и Женя иногда там ночевала. Как раз в квартире Ларисы Женю убили. Я считаю, что Лариса в этой ситуации подстрекательница. Она и пила в тот день с Русланом. Руслан постоянно к ней таскался, они часто выпивали вместе», — рассказывает женщина.

«Я не хотел, так получилось» Незадолго до трагедии Женя в очередной раз поругалась с Русланом и временно перебралась к Кате. «Денег не было. Женя помогала ей по хозяйству, детей приглядывала. Потом приехал Катин парень, и Женя, чтобы им не мешать, собралась и пошла к Ларисе. Это было 16 февраля. А Руслан ещё писал ей сообщение: мол, приходи сюда, к маме — побудешь у нас, поищи объявления, я тебе сниму квартиру. 17 февраля пришёл Руслан, стал пить с Ларисой. Что там произошло, я не знаю. А потом сама Лариска позвонила подругам Жени и сказала, что её убили. Подруги и дети Жени приехали в квартиру. Лариса уверяла, что спала и ничего не слышала и не видела. Как не видела? Там лужи кровищи, по всей квартире валялись волосы Жени. Потом дети Жени приехали в полицию. И вот он (Руслан — ред.) сидит там в дежурной части и говорит: «Ой, простите меня за мать, я не хотел, ну, так получилось. Извините меня!» И сидит с невинной рожей», — возмущается Ирина. В полиции Руслан сказал, что якобы приревновал Женю к приятелю Кати. Мать не верит: «Это что, от большой любви? Дважды всадить в неё нож с 20-сантиметровым лезвием по самую рукоятку!»

«Рёбра были чёрные» Ирина говорит, что дочь была боевой, могла за себя постоять, дать отпор обидчику. Но не в этот раз... Дочка Жени в середине февраля защитила диплом — девушка даже не успела сказать об этом маме. Около ста человек прислали Ирине соболезнования. Проститься в храм пришли около 70 близких и друзей. Перед погребением несчастной замазывали синяки на лице. «Рёбра у неё были чёрные, — вспоминает мать. — Сын и дочь не могут поверить, что мамы больше нет. У нас две маленькие собачки, йорки. Они обожали Женю — когда та приходила, с ума сходили от радости. На второй день мы взяли их на кладбище. Собаки так плакали, что сердце разрывалось...»