Над телом кричала женщина: в Калининграде арестовали обвиняемого в расправе над мужчиной (фото с места ЧП)

В Калининграде арестован 35-летний подозреваемый в смертельном избиении мужчины на Машиностроительной улице. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Московского районного суда.
В суд обратился следователь с ходатайством о заключении под стражу Б., которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
По версии следствия, вечером 20 февраля пьяный фигурант вместе с другим человеком избил потерпевшего из-за «внезапно возникшего конфликта и личных неприязненных отношений». Пострадавшего ударили кулаками и ногами не менее пяти раз по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.
21 февраля Б. задержали, ему предъявили обвинение. «Следователь указала в ходатайстве, что Б. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Он не имеет постоянного источника дохода, ранее судим, под угрозой наказания может скрыться от органов следствия и суда», — добавили в суде.
Обвиняемый был заключён под стражу на два месяца до 21 апреля. Постановление суда не вступило в законную силу.
Второй подозреваемый также задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Вечером 20 февраля около школы №29 на прохожего напали на улице и избили до смерти. Как сообщили очевидцы, пострадавший мужчина сам сумел вызвать себе скорую помощь, но умер до приезда бригады. Вместе с погибшим была женщина с ребёнком. Она кричала над телом.