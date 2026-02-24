Над телом кричала женщина: в Калининграде арестовали обвиняемого в расправе над мужчиной (фото с места ЧП)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде арестован 35-летний подозреваемый в смертельном избиении мужчины на Машиностроительной улице. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

В суд обратился следователь с ходатайством о заключении под стражу Б., которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, вечером 20 февраля пьяный фигурант вместе с другим человеком избил потерпевшего из-за «внезапно возникшего конфликта и личных неприязненных отношений». Пострадавшего ударили кулаками и ногами не менее пяти раз по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.

21 февраля Б. задержали, ему предъявили обвинение. «Следователь указала в ходатайстве, что Б. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Он не имеет постоянного источника дохода, ранее судим, под угрозой наказания может скрыться от органов следствия и суда», — добавили в суде.

Обвиняемый был заключён под стражу на два месяца до 21 апреля. Постановление суда не вступило в законную силу.