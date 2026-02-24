Два удара ножом в грудь: в Калининграде 44-летний мужчина приревновал сожительницу и зарезал её

В Калининграде мужчина поссорился с 40-летней сожительницей и зарезал её. Об этом «Клопс» рассказали в региональном СКР и пресс-службе Московского районного суда Калининграда.
По версии следствия, вечером 17 февраля в одной из квартир на улице Белгородской собрались соседи. Компания, в которой был обвиняемый и его подруга, выпивала. Пара поссорилась на почве ревности. Во время конфликта 44-летний мужчина набросился на любимую и дважды ударил её ножом в грудь. Он попытался оказать помощь пострадавшей.
Свидетелем случившегося стала знакомая, которая также принимала участие в застолье. Женщина вызвала скорую и позвонила в полицию. Медики пытались спасти раненую, но та скончалась на месте происшествия.
Мужчину задержали и допросили. Ему предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Вину в инкриминируемом преступлении он полностью признал. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу на два месяца до 18 апреля.
«Обвиняемый и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства. Однако следователь указал, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного источника дохода, злоупотребляет спиртным. Находясь на свободе, он может препятствовать расследованию уголовного дела или скрыться от органов следствия и суда», — пояснили в суде, добавив, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
Сотрудники Следственного комитета выполняют комплекс следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства преступления.