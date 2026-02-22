Когда очень хочется пельменей: в Петербурге мужчина с муляжом гранаты устроил в магазине переполох

Житель Санкт-Петербурга завился в магазин с муляжом боеприпаса и требовал, чтобы ему выдали упаковку пельменей и бутылку водки. Об этом пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила в своём телеграм-канале в воскресенье, 22 февраля.

Инцидент произошёл накануне днём. Как уточнили в полиции, в отдел Петроградского района обратился посетитель торговой точки и рассказал о мужчине с предметом, похожим на гранату. На место выехали специалисты. Задержанным оказался 53-летний безработный, против него возбудили уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ («Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).