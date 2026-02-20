Калининградец, захотевший отведать запретных африканских корешков, наколдовал себе 11 лет заточения

ВКонтакте

Суд Центрального района приговорил 45-летнего калининградца к 11 годам лишения свободы за пагубную тягу к запрещённым растениям и попытку подкупить сотрудника ФСБ. Решение в законную силу не вступило. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Осенью 2023 года мужчина через интернет заказал и оплатил доставку из ЮАР ибогаина, являющегося стимулятором и галлюциногеном, который производится из кустарников в Западной Африке.

Когда посылка пришла в Калининградскую область, сотрудники регионального УФСБ перехватили наркотический груз весом 62,07 грамма. В почтовое отправление поместили муляж наркотика. Когда получатель пришёл за подарком из Африки, его задержали.

Кроме того, выяснилось, что с января 2022 по октябрь 2023 года подсудимый приобрёл и хранил в своём автомобиле каннабис массой 6,1 грамма и части наркосодержащих растений конопли массой 120,09 грамма. Пытаясь избежать уголовной ответственности, мужчина неоднократно безрезультатно предлагал сотруднику регионального УФСБ России взятку в размере 55 000 рублей.

На суде злоумышленник, который оказался донором, частично признал вину в хранении наркотиков, оказывал содействие следствию, поэтому срок оказался не максимальным. Отбывать наказание калининградец будет в исправительной колонии строгого режима.