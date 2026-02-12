«Это был ад»: мама мальчика из Гурьевского района, которого душила соседка, рассказала, как та преследует её семью

Женщина навалилась на мальчика и держит за футболку, её пытается оттащить старший брат.

Женщина навалилась на мальчика и держит за футболку, её пытается оттащить старший брат. Скриншот видеозаписи

Как было установлено на процессе, 40-летняя подсудимая С. после ссоры с соседкой схватила её девятилетнего сына за руку и выволокла за придомовую территорию. Мальчик повалился на землю, а С. схватила его за ворот футболки и угрожала убить. Подсудимая всё отрицала и свою вину не признала, несмотря на имеющуюся видеозапись. Действия женщины суд квалифицировал по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Даму приговорили к 180 часам обязательных работ. Приговор смягчило то, что у неё есть маленький ребёнок.

Оскорбляла даже в суде

Мама пострадавшего мальчика Ирина говорит, что живёт в напряжении уже четыре года — столько длится конфликт с соседкой, который в 2024-м перерос в насилие и довёл семью до переезда. Самые тяжёлые месяцы, по её словам, начались после происшествия, когда шло следствие и семья ждала суда.

«Она ни разу не подошла и не извинилась — ни передо мной, ни перед детьми. Она вообще не считает себя виноватой», — говорит Ирина.

Во время процесса подсудимая и её муж рассказывали, будто соседи «накинулись на неё в пьяном виде», а она якобы только защищала себя и ребёнка.

«Это неправда — хорошо, что суд смотрит не на слова, а на доказательства. У нас было всё — видео, результаты судмедэкспертизы, фотографии побоев на сыне», — рассказывает женщина.

Несмотря на судебные разбирательства, соседка продолжала конфликтовать. Она снимала семью Ирины на телефон, унижала. Всё это продолжается до сих пор.

«В коридоре суда, как только она видела меня, начинала оскорблять матом. Я даже не берусь повторить эти слова. Она матом орёт так, что я и передать не могу. При встрече сразу начинает обливать грязью», — говорит собеседница «Клопс».

На вопрос, откуда взялась такая ненависть, Ирина пожимает плечами: «На одном из заседаний соседка попыталась объяснить своё поведение ревностью: якобы однажды увидела, что её муж смотрит мои фото. Позже причиной называла зависть: у нас большой дом, участок, многодетная семья.

Но мне кажется, что она просто неадекватный человек, что-то у неё с психикой...

На пустом месте может закатить истерику. Ко мне мама в гости приезжает, привозит детям гостинцы. Соседка выбегает, начинает кричать: «Опять подачки! Нищие, сами купить ничего не могут!» И это я ещё мягко пересказываю. Хотя, казалось бы, какое ей дело?»

На последнем заседании, по словам женщины, всё дошло до абсурда: соседка требовала дать отвод прокурору, утверждая, что тот «помогает» семье Ирины.