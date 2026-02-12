«Это был ад»: мама мальчика из Гурьевского района, которого душила соседка, рассказала, как та преследует её семью

В Гурьевском районе суд приговорил к обязательным работам местную жительницу, которая в сентябре 2024 года избила и едва не придушила соседского мальчика. Об этом сообщили в Калининградском областном суде. «Клопс» связался с мамой ребёнка и узнал её мнение о приговоре.
Как было установлено на процессе, 40-летняя подсудимая С. после ссоры с соседкой схватила её девятилетнего сына за руку и выволокла за придомовую территорию. Мальчик повалился на землю, а С. схватила его за ворот футболки и угрожала убить. Подсудимая всё отрицала и свою вину не признала, несмотря на имеющуюся видеозапись. Действия женщины суд квалифицировал по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Даму приговорили к 180 часам обязательных работ. Приговор смягчило то, что у неё есть маленький ребёнок.
Оскорбляла даже в суде
Мама пострадавшего мальчика Ирина говорит, что живёт в напряжении уже четыре года — столько длится конфликт с соседкой, который в 2024-м перерос в насилие и довёл семью до переезда. Самые тяжёлые месяцы, по её словам, начались после происшествия, когда шло следствие и семья ждала суда.
«Она ни разу не подошла и не извинилась — ни передо мной, ни перед детьми. Она вообще не считает себя виноватой», — говорит Ирина.
Во время процесса подсудимая и её муж рассказывали, будто соседи «накинулись на неё в пьяном виде», а она якобы только защищала себя и ребёнка.
«Это неправда — хорошо, что суд смотрит не на слова, а на доказательства. У нас было всё — видео, результаты судмедэкспертизы, фотографии побоев на сыне», — рассказывает женщина.
Несмотря на судебные разбирательства, соседка продолжала конфликтовать. Она снимала семью Ирины на телефон, унижала. Всё это продолжается до сих пор.
«В коридоре суда, как только она видела меня, начинала оскорблять матом. Я даже не берусь повторить эти слова. Она матом орёт так, что я и передать не могу. При встрече сразу начинает обливать грязью», — говорит собеседница «Клопс».
На вопрос, откуда взялась такая ненависть, Ирина пожимает плечами: «На одном из заседаний соседка попыталась объяснить своё поведение ревностью: якобы однажды увидела, что её муж смотрит мои фото. Позже причиной называла зависть: у нас большой дом, участок, многодетная семья.
Но мне кажется, что она просто неадекватный человек, что-то у неё с психикой...
На пустом месте может закатить истерику. Ко мне мама в гости приезжает, привозит детям гостинцы. Соседка выбегает, начинает кричать: «Опять подачки! Нищие, сами купить ничего не могут!» И это я ещё мягко пересказываю. Хотя, казалось бы, какое ей дело?»
На последнем заседании, по словам женщины, всё дошло до абсурда: соседка требовала дать отвод прокурору, утверждая, что тот «помогает» семье Ирины.
Конфликты со всем посёлком
Проблемы возникают не только у семьи Ирины. «Одни соседи её не устраивали из-за мусора на участке — придомовая территория, по её мнению, была неухоженной, и она жаловалась на них. У другого соседа «неправильно вырытая канава». С третьим ругалась из‑за собственного батута, который унесло ветром на их территорию. Ор стояла на весь посёлок, когда её батут сдуло», — говорит собеседница «Клопс».
Жители ближайших домов даже написали коллективную жалобу на имя главы Гурьевского района, собрав около десяти подписей. Реакции не последовало.
«Она постоянно делает какие-то подлянки: то яйцами дом закидает, то землёй, то собачьими экскрементами. Мы заказали песок для строительства и высыпали у своего забора.
Она наняла трактор, чтобы разровнять эту кучу, хотя песок никому не мешал.
Представляете? Нам уже ничего не оставалось, как обвешать дом камерами. У меня за четыре года целая библиотека видеозаписей», — говорит женщина.
«Мы боялись просто выйти из дома»
После ЧП семья лечила сына у невролога, с мальчиком занимался психолог. По словам матери, ребёнку серьёзно досталось: были ссадины на пояснице, локте, шее.
«Она тащила его по бетонной дорожке. Экспертиза зафиксировала пять-шесть повреждений», — говорит Ирина.
Семья готовит гражданский иск, чтобы взыскать расходы. У дома поставили глухой забор и ворота, но спокойнее не стало.
Я в магазин идти боюсь.
Летом она постоянно на улице, кричит из окна. Дети же не могут сидеть дома, у них друзья в посёлке. А она сразу начинает», — вздыхает Ирина.
В итоге семья вынуждена была перебраться сначала к маме, потом на съёмную квартиру: «Главное, чтобы дети были в безопасности. А у нас каждая поездка туда — стресс. Мы подъезжаем, а у меня уже волна внутри поднимается, потому что знаю: она сейчас выскочит и начнёт орать. Это просто ад.
И дом продавать пока не хотим, и жить в нём не можем.
Слишком много сил вложено. Всё ещё надеемся, что она когда‑нибудь изменится. Хотя бы чуть‑чуть», — вздыхает женщина.
В сентябре 2024 года после нападения на ребёнка обе женщины рассказали о причинах конфликтов.