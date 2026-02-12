Независимые криминалисты заявили об убийстве Курта Кобейна: спустя 30 лет дело снова поставили под сомнение

ВКонтакте

Смерть Курта Кобейна, которую в 1994 году признали самоубийством, спустя три десятилетия вновь стала предметом споров. Команда независимых судебных экспертов заявила, что обнаружила признаки возможного убийства. Об этом пишет Daily Mail.

Лидер рок-группы Nirvana умер 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет в своём доме в Сиэтле. Судебно-медицинская служба округа Кинг совместно с полицией пришла к выводу, что музыкант покончил с собой, и дело было закрыто.

Теперь частная группа специалистов пересмотрела материалы вскрытия и фотографии с места происшествия. К работе подключили эксперта Брайана Бернетта, ранее занимавшегося сложными делами, где фигурировали случаи передозировки и травмы. По словам исследовательницы Мишель Уилкинс, уже через несколько дней анализа эксперт заявил: «Это убийство. Нужно что-то делать».

Авторы подготовили научную работу, прошедшую редакционную проверку в профильном журнале. В ней приводятся десять аргументов в пользу версии, что Кобейна могли сначала привести в тяжёлое состояние с помощью наркотиков, а затем инсценировать самоубийство.

Эксперты обращают внимание на данные вскрытия. В материалах упоминаются отёк лёгких, кровоизлияния и повреждения внутренних органов. По версии исследователей, такие признаки чаще встречаются при длительной нехватке кислорода, характерной для передозировки, чем при быстрой смерти от травмы.

Вопросы вызвали и положение тела, предметов рядом и общая картина места происшествия. По словам Уилкинс, сцена выглядела «слишком аккуратной» для подобного случая. Отдельно в работе анализируется текст записки, найденной на месте: исследователи утверждают, что последние строки отличаются по стилю от основной части.

В офисе судебно-медицинского эксперта округа Кинг заявили, что расследование в 1994 году было проведено в полном объёме и в соответствии с процедурами. В ведомстве подчеркнули, что готовы пересмотреть выводы при появлении новых доказательств, однако пока оснований для этого не видят. В полиции Сиэтла также сообщили, что не планируют возобновлять дело и продолжают считать смерть самоубийством.

Авторы нового исследования настаивают, что не требуют немедленных обвинений, а добиваются повторной проверки материалов. По их словам, если свежие выводы ошибочны, это можно подтвердить дополнительным анализом.