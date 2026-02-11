Калининградец больше 300 раз слил в сеть интимные видео знакомой и нажил серьёзные проблемы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 34-летний местный житель создал в мессенджере канал, где публиковал интимные фото и видео знакомой без её согласия. Об этом «Клопс» сообщили в региональном управлении СК в среду, 11 февраля.

По данным следствия, записи мужчина делал во время близости, а затем выкладывал их в открытый доступ для подписчиков, которые могли просматривать и копировать контент. Публикации появлялись в канале с октября 2024 года по июнь 2025-го — всего насчитали 312 эпизодов.

Посты обнаружили сотрудники полиции, калининградцу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов»). Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.