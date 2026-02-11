В Калининграде скончался молодой человек, которого осенью сбила пьяная автомобилистка на площади Победы

В Калининграде скончался 20-летний молодой человек, сбитый пьяной автомобилисткой на площади Победы. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве.
Молодой человек ушёл из жизни ночью 10 февраля. Четыре месяца медики боролись за его жизнь.
Редакция обратилась в полицию с просьбой уточнить, когда переквалифицируют обвинение водителю в связи с гибелью потерпевшего.
ДТП произошло 12 октября в центре Калининграда. Около 4:00 женщина на Kia, ехавшая со стороны улицы Гаражной, сбила молодого человека на зебре и скрылась с места аварии, но врезалась в уборочную машину на Гвардейском проспекте. Друзья вызвали пострадавшему скорую и сами пытались помочь. Установлено, что автомобилистка была пьяна. Подробности — в материалах «Клопс».