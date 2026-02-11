12:49

В Калининграде скончался молодой человек, которого осенью сбила пьяная автомобилистка на площади Победы

  1. Происшествия
Автор:

В Калининграде скончался 20-летний молодой человек, сбитый пьяной автомобилисткой на площади Победы. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве. 

Молодой человек ушёл из жизни ночью 10 февраля. Четыре месяца медики боролись за его жизнь. 

Редакция обратилась в полицию с просьбой уточнить, когда переквалифицируют обвинение водителю в связи с гибелью потерпевшего. 

ДТП произошло 12 октября в центре Калининграда. Около 4:00 женщина на Kia, ехавшая со стороны улицы Гаражной, сбила молодого человека на зебре и скрылась с места аварии, но врезалась в уборочную машину на Гвардейском проспекте. Друзья вызвали пострадавшему скорую и сами пытались помочь. Установлено, что автомобилистка была пьяна. Подробности — в материалах «Клопс».

Тема:
ДТП на площади Победы, где 12 октября 2025 года сбили 19-летнего парня
Свежие новости по теме
В Калининграде скончался молодой человек, которого осенью сбила пьяная автомобилистка на площади Победы
11 февраля 2026
12:49
Четвёртый месяц комы: 20-летний калининградец, сбитый пьяной автомобилисткой, так и не пришёл в себя
22 января 2026
15:49
«У водителя всё хорошо, а наш мальчик лежит»: сбитый на площади Победы парень до сих пор в коме
17 ноября 2025
17:28
Сбившая 19-летнего парня пьяная калининградка попала под уголовное дело, пострадавший в коме
29 октября 2025
12:12
Что известно о сбитом 19-летнем парне и ночном ДТП, которое устроила пьяная калининградка
21 октября 2025
17:45
Все новости по теме
8 798
ДТП