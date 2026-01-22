Четвёртый месяц комы: 20-летний калининградец, сбитый пьяной автомобилисткой, так и не пришёл в себя

ВКонтакте

20-летний юноша, сбитый пьяной автомобилисткой на площади Победы, четвёртый месяц находится в коме. Об этом «Клопс» рассказал адвокат семьи пострадавшего парня Кирилл Дубинский.

По словам защитника, поскольку молодой человек жив, родных не могут признать за него потерпевшими. Проводятся экспертизы, назначенные следствием.

В суде были прекращены административные дела, касающиеся алкогольного опьянения виновницы ДТП и оставления ею места аварии. Сама она на заседание не явилась. Как пояснил адвокат Дубинский, эти нарушения будут рассматриваться уже в рамках уголовного судопроизводства, так как закон не позволяет наказывать дважды за одни и те же проступки.

Дубинский добавил, что с ним связался адвокат виновницы ДТП, передал её соболезнования в связи с аварией и принёс извинения. Защитник женщины, сидевшей за рулём белого Kia, заверил, что они будут на связи, если пострадавшему что-то понадобится.