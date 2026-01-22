15:49

Четвёртый месяц комы: 20-летний калининградец, сбитый пьяной автомобилисткой, так и не пришёл в себя

20-летний юноша, сбитый пьяной автомобилисткой на площади Победы, четвёртый месяц находится в коме. Об этом «Клопс» рассказал адвокат семьи пострадавшего парня Кирилл Дубинский. 

По словам защитника, поскольку молодой человек жив, родных не могут признать за него потерпевшими. Проводятся экспертизы, назначенные следствием. 

В суде были прекращены административные дела, касающиеся алкогольного опьянения виновницы ДТП и оставления ею места аварии. Сама она на заседание не явилась. Как пояснил адвокат Дубинский, эти нарушения будут рассматриваться уже в рамках уголовного судопроизводства, так как закон не позволяет наказывать дважды за одни и те же проступки. 

Дубинский добавил, что с ним связался адвокат виновницы ДТП, передал её соболезнования в связи с аварией и принёс извинения. Защитник женщины, сидевшей за рулём белого Kia, заверил, что они будут на связи, если пострадавшему что-то понадобится. 

ДТП произошло ночью 12 октября. Молодой человек, которому на тот момент было 19 лет, переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его на полном ходу сбил белый Kia. Пьяная девушка за рулём скрылась, но на Гвардейском проспекте врезалась в уборочную машину. Родственники пострадавшего рассказали подробности случившегося.

Тема:
ДТП на площади Победы, где 12 октября 2025 года сбили 19-летнего парня
ДТП
