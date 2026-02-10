Борт, летевший в Калининград, вынужденно вернулся в Петербург из-за проблем с шасси

ВКонтакте

Самолёту Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшему рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, пришлось вернуться в аэропорт Пулково из-за неисправности. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика пишет РИА Новости во вторник, 10 февраля.

По данным авиакомпании, экипаж получил индикацию о неубранном шасси, после чего принял решение о возврате. Посадка прошла благополучно, пассажиров временно разместили в терминале аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В телеграм-канале ведомства уточнили, что предварительной причиной вынужденной посадки также считают проблему с шасси.