Борт, летевший в Калининград, вынужденно вернулся в Петербург из-за проблем с шасси

Самолёту Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшему рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, пришлось вернуться в аэропорт Пулково из-за неисправности. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика пишет РИА Новости во вторник, 10 февраля.
По данным авиакомпании, экипаж получил индикацию о неубранном шасси, после чего принял решение о возврате. Посадка прошла благополучно, пассажиров временно разместили в терминале аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В телеграм-канале ведомства уточнили, что предварительной причиной вынужденной посадки также считают проблему с шасси.
В новогодние праздники из-за задержек рейсов земляки несколько дней не могли вернуться домой из Санкт-Петербурга. Пассажиры жаловались, что борты долетали до Калининграда, кружили над областью и отправлялись обратно в Пулково.