Калининградка весело погуляла в Белгороде и оказалась в центре скандала из-за видео в сети

В Белгороде 22-летняя жительница Калининградской области угодила в скандал из-за попавшего в сеть видео с оскорблениями местных и военных. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своём телеграм-канале.

Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал резкую реакцию. После этого девушек нашли полицейские. Как уточнили в ведомстве, вместе с калининградкой на видео была 26-летняя жительница Грайворона Белгородской области, которая уже имела судимость.

Девушек привлекли к административной ответственности. За действия, которые квалифицировали как дискредитацию ВС РФ, каждой суд назначил штраф по 47 тысяч рублей. Ещё по 500 и 600 рублей они заплатят за мелкое хулиганство.

Позже подруги записали видео с извинениями. Уроженка Грайворона сказала, что её слова вырвали из контекста — всё произошло на фоне личного конфликта. Жительница Калининградской области пояснила, что девушки были на отдыхе и не следили за словами:

«Мы были в состоянии алкогольного опьянения. Нам написал какой-то человек, мне не понравился его комментарий, поэтому я выразилась нехорошо по поводу Белгорода. Я Белгород на самом деле очень люблю и не хочу затрагивать чьи-то чувства, поэтому приношу свои извинения. Я просто неправильно выразила свои мысли».