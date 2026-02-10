Стройподрядчик Минобороны потребовал с экс-замминистра Тимура Иванова более 400 млн рублей

ВКонтакте

Строительная компания Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск» — предъявила финансовые требования к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову на 405 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщает во вторник, 10 февраля.

Часть суммы — 217 млн рублей — связана с приговором Мосгорсуда, вынесенным летом 2025 года. Ещё 188 млн компания требует в качестве убытков, которые, по её версии, возникли из-за действий Иванова, когда тот возглавлял «Оборонстрой».

ГУОВ занимается строительством жилья, образовательных учреждений и специальных объектов для армии. Иванов руководил компанией недолго — с осени 2015-го до весны 2016 года, а вскоре после этого получил пост заместителя министра обороны.