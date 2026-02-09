В Калининграде туристка из Ярославля помогла спасти собаку, застрявшую на льду Преголи (видео, фото)

В Калининграде жительница Ярославля помогла спасти крупную собаку, оказавшуюся в ледяной ловушке. Об этом «Клопс» рассказала сама Анна.
Туристка только приехала в Калининград. В понедельник, 9 февраля, прогуливалась по набережной Преголи в районе Музея изобразительных искусств на Ленинском проспекте, 83. Глянула вниз — и увидела на льду реки свернувшуюся калачиком чёрную собаку. Рядом — бетонные отвесные стены, до парапета несколько метров.
Анна кинула собаке колбасу и булки, та встала и немного поела, а потом вернулась к бетонному ограждению.
«Там скользко, и по этому льду собака никуда не могла уйти. Пёс делал несколько шагов и обречённо возвращался обратно», — рассказала туристка.
Девушка отыскала номера телефонов волонтёров. Сумела дозвониться до организации «Бездомные лапки Балтики», ей посоветовали звонить в 112 и вызывать спасателей. Также руководитель сообщества сама звонила в МЧС, разослала видео спасателям и журналистам.
В ЕДДС Калининграда на просьбу прислать спасателей, предложили дать номер телефона волонтёра «Биосферы Балтики». Дежурный сообщил, что у спасателей слишком много других выездов.
Мимо проходили девушки, которые решили по льду добраться до пса. «Они пошли по льду, а там скрипит, проваливается, я говорю — не надо. Пошли к строителям просить помощи», — рассказала Анна.
С соседней стройки девушки принесли доску и опустили её на лёд, но пёс категорически боялся подходить. Пришлось самим спуститься и подойти к собаке. В это время со стройки пришли мужчины с верёвкой, сделали подобие петли. Анна с помощниками накинули её поперёк туловища животного, и бедолагу наконец-то вытащили.
«Собака немного рычала, может, от страха, но не кусалась. Далась нам в руки. Пёс крупный, килограммов 30. Конечно, без помощи мужчин мы бы не справились», — добавила Анна. В общей сложности туристка провела рядом с животным больше двух часов.