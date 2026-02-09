В Калининграде туристка из Ярославля помогла спасти собаку, застрявшую на льду Преголи (видео, фото)

ВКонтакте

В Калининграде жительница Ярославля помогла спасти крупную собаку, оказавшуюся в ледяной ловушке. Об этом «Клопс» рассказала сама Анна.

Туристка только приехала в Калининград. В понедельник, 9 февраля, прогуливалась по набережной Преголи в районе Музея изобразительных искусств на Ленинском проспекте, 83. Глянула вниз — и увидела на льду реки свернувшуюся калачиком чёрную собаку. Рядом — бетонные отвесные стены, до парапета несколько метров.

Анна кинула собаке колбасу и булки, та встала и немного поела, а потом вернулась к бетонному ограждению.

«Там скользко, и по этому льду собака никуда не могла уйти. Пёс делал несколько шагов и обречённо возвращался обратно», — рассказала туристка.

Девушка отыскала номера телефонов волонтёров. Сумела дозвониться до организации «Бездомные лапки Балтики», ей посоветовали звонить в 112 и вызывать спасателей. Также руководитель сообщества сама звонила в МЧС, разослала видео спасателям и журналистам.