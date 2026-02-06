В Санкт-Петербурге задержали заведующего патолого-анатомическим отделением, который торговал органами умерших

ВКонтакте

В Санкт-Петербурге задержали заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы, который за взятки предоставлял невостребованные тела для изъятия органов и тканей, а также коммерсанта, который склонил медика к противоправным действиям. Об этом сообщили СК РФ по Санкт-Петербургу в пятницу, 6 февраля.

«В ходе следствия установлено, что представитель коммерческой организации путём уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей», — уточнили в СК.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Подстрекательство к превышению должностных полномочий»), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.