Старика задушили подушкой: спустя 15 лет пойдёт под суд убийца ветерана войны из посёлка под Гвардейском

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области раскрыто и направлено в суд уголовное дело об убийстве 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, совершённое 15 лет назад. Об этом «Клопс» сообщили в Калининградском областном суде, региональном СКР и прокуратуре.

Трагедия произошла в посёлке Большая Поляна Гвардейского района. По версии следствия, в ночь на 25 января 2011 года обвиняемый, которому сейчас 40 лет, и его знакомый избили пожилого человека в его же квартире, ударили ножом в шею, после чего задушили подушкой. Подельники скрылись с места преступления, прихватив 280 тысяч рублей и награды фронтовика СССР и Российской Федерации, в том числе орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и другие.

Длительное время тяжкое преступление оставалось нераскрытым. В ходе системной работы удалось получить данные о причастных к нему. Следователи регионального СКР и оперативники уголовного розыска сопоставили факты, известные на момент возбуждения уголовного дела, проанализировали имеющиеся сведения и доказательства, повторно работали со свидетелями. В результате удалось получить данные о причастности к совершению преступления фигуранта, которому на момент совершения преступления было 25 лет. В 2003 году он уже был осуждён за убийство и незаконное проникновение в жилище. Его приятель вскоре после убийства покинул территорию Калининградской области, уехав в Республику Дагестан. Мужчины уже нет в живых.

«По уголовному делу следователи допросили свидетелей, провели проверки показаний на месте и очные ставки, были назначены криминалистические судебные экспертизы, включая судебно-медицинские, молекулярно-генетические, искусствоведческие, психиатрические», — пояснили в региональном СКР.

Сейчас сбор доказательств завершён. Первый зампрокурора Калининградской области Алексей Тимошенко утвердил обвинительное заключение. 40-летний житель Гвардейского района обвиняется по пунктам «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Уголовное дело направлено в Гвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовное преследование в отношении второго соучастника прекращено в связи с его смертью.