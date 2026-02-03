Трагедия в калининградской коммуналке: 38-летней женщине вынесли приговор за истязания и убийство своей бабушки

ВКонтакте

В Калининграде вынесли приговор местной жительнице, которая избивала 80-летнюю бабушку и в конце концов задушила её. Об этом «Клопс» сообщили в Калининградском областном суде.

Процесс по делу завершился во вторник, 3 февраля, в суде Московского района. Установлено, что с июня по декабрь 2024 года К. проживала со своей бабушкой 1945 года рождения и из ненависти изводила её, издевалась и систематически била.

В ночь на 17 декабря 2024 года в квартире на улице Серпуховской подсудимая находилась в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя и психотропных веществ. Внучка и бабушка поссорились из-за задолженности по коммунальным платежам. Молодая женщина в ярости бросилась к старушке, дважды ударила её по голове, а потом схватила за шею и задушила.

В судебном заседании подсудимая признала вину частично. Оценив доказательства, суд посчитал вину женщины полностью доказанной. Её действия квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»), ч. 1 ст. 117 («Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев»). К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления.

Приговором Московского районного суда фигурантке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.