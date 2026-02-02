В Калининградской области бизнесмены провернули рейдерский захват складов и сколотили 37 млн рублей

ВКонтакте

В Калининградской области двое предпринимателей и их знакомый — тренер школы олимпийского резерва — незаконно завладели деньгами и имуществом компаний, связанных со складским комплексом в Гурьевском районе. Об этом региональная прокуратура сообщает в понедельник, 2 февраля.

Как установили следствие и суд, в 2018 году фигуранты получили доступ к банковским реквизитам ООО «Опелла». После этого они начали переводить деньги на подконтрольные счета и предъявлять финансовые требования контрагентам компании. В результате мужчины похитили 6 млн рублей.

Параллельно участники схемы заключили фиктивный договор с «Опеллой» и на его основании оформили на подконтрольную организацию право пользоваться четырьмя земельными участками и тремя нежилыми зданиями на территории складского комплекса. В результате собственник и законные арендаторы фактически лишились возможности работать с этими объектами и получать доход. Общий ущерб предприятиям превысил 37 млн рублей.

Суд признал всех троих виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путём обмана») и назначил им от 6 до 6 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Фигурантам также выписали штрафы от 300 до 600 тысяч рублей и обязали компенсировать ущерб.