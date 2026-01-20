Под Гурьевском из-за опасного манёвра автомобиль вылетел с дороги в отбойник

ВКонтакте

В Гурьевском районе 19-летнего водителя Hyundai подрезали на трассе, из-за чего он потерял управление и вылетел в дорожное ограждение. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале во вторник, 20 янвааря.

Ситуация произошла накануне в 17:20 на 100 метре трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой. Водитель BMW, перестраиваясь из крайней левой в правую полосу, создал помеху другой машине. После опасного манёвра Hyundai съехал с проезжей части, врезался в дорожное ограждение и получил травмы. Автомобилист, спровоцировавший аварию, с места происшествия уехал.

«По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.