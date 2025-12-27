В Калининграде задержана банда, которая воровала деньги у бойцов СВО (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области пресечена деятельность преступной группы, которая похитила деньги у участников СВО. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает региональный Следственный комитет.

Фигурантами уголовного дела являются трое жителей области. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, злоумышленники ввели в заблуждение двух мужчин, которые хотели отправиться в зону СВО. Подозреваемые сказали им, что окажут помощь в заключении контрактов, и убедили выдать нотариально заверенные доверенности на право распоряжения и пользования имуществом. В том числе выплатами военнослужащим.

После заключения контрактов фигуранты уголовного дела на основании выданных доверенностей получили доступ к расчётным счетам потерпевших. Они похитили у бойцов свыше 1 млн рублей.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям. По оперативным данным, эта деятельность поставлена на поток. В результате в числе пострадавших может оказаться не менее 30 человек, а сумма украденных денег превысить 40 млн рублей.

Двое фигурантов задержаны в качестве подозреваемых, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему участнику преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.