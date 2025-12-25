Переломы носа и сотрясение мозга: незнакомцы жестоко избили пару калининградцев за отказ женщины познакомиться (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка В Калининграде двое незнакомцев жестоко избили семейную пару из-за отказа женщины познакомиться с одним из нападавших. Пострадавшие получили переломы и черепно-мозговые травмы. Об этом «Клопс» рассказал пострадавший. Имена изменены по просьбе героев. 49-летний калининградец Роман и его 44-летняя супруга Виктория 2 ноября прогуливались по Центральному району. Зашли в кафе, встретились с друзьями. «Мы посидели в одном заведении, а к закрытию друзья предложили зайти в другой бар неподалёку, на Коммунальной — он работает чуть дольше. Мы спокойно и культурно отдыхали — все взрослые, семейные люди», — рассказывает Роман. Начали набрасываться Незадолго до закрытия бара компания вышла на улицу, а Роман остался рассчитаться с официанткой. В это время пришло такси, Виктория попрощалась с друзьями, те уехали. Женщина присела на ступени в ожидании супруга. В этот момент к ней подошли двое парней и попытались познакомиться. «Она вежливо ответила: мол, я замужем, сейчас супруг подойдёт, — рассказывает Роман. — И как раз через несколько секунд я вышел на улицу. Увидел жену, рядом стоят эти двое. Виктория сказала: «А вот и муж». Я встал сбоку от жены перед этими парнями. Спросил что-то вроде: «Что хотим? Как дела?» Добавил, что мы уходим. Я разговаривал с мирными намерениями и спокойно. В это время один из парней сказал мне какую-то фразу, но я её не расслышал. Параллельно они что-то обсуждали между собой. Всё это продолжалось меньше полминуты, и вдруг они начали набрасываться на меня с ударами».

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. Видео: предоставил пострадавший

Едва осталась жива Роман говорит, что начал терять сознание уже после первых двух ударов. Пока мужчина ещё мог говорить, он пытался вразумить нападавших и прекратить насилие. «На видеозаписи видно, что я поднимаю руку и жестом прошу их прекратить. Но хулиганов это не остановило. Они набросились вдвоём и начали активно меня избивать со словами «[Бей] его!» Супруга попыталась помешать агрессорам. Она подошла сзади к одному из нападавших и хотела оттянуть его от меня — не била, а именно сделала попытку оттащить. Они вместе упали. Потом тот парень поднялся и со всей силы ударил лежащую жену так, что она еле жива осталась. Затем они снова продолжили избивать меня, а потом ещё несколько раз ударили жену и сбежали», — рассказывает Роман. Мужчина добавляет, что это продолжалось несколько минут. За это время он несколько раз терял сознание, жену тоже вырубили несколькими ударами, она не приходила в себя около минуты.

Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

Последствия до конца дней На помощь к пострадавшим пришли несколько посетителей бара. Они вызвали скорую помощь, вынесли салфетки и воду. «Скорая приехала быстро, спасибо им большое. Чтобы пройти все обследования, нас возили и в БСМП, и областную больницу», — говорит пострадавший. Не считая огромного количества гематом и ссадин, у женщины сломаны два зуба, сотрясение головного мозга тяжёлой степени, частично потеряна чувствительность лица, множественные переломы носа со смещением отломков, перелом гайморовой пазухи. У Романа — также раны лица, травма челюсти, многооскольчатые переломы костей носа со смещением отломков, перелом голеностопа с повреждением связок, многочисленные кровоподтёки, ссадины, ушибы. «После случившегося мы с женой до сих пор продолжаем лечение, — говорит Роман. Её состояние было значительно тяжелее, некоторые последствия останутся до конца дней». Он показывает результаты судебно-медицинской экспертизы, где врач перечисляет множественные травмы. По предварительной оценке, обоим причинён вред здоровью средней тяжести. Роман добавляет, что окончательно степень можно будет оценить после завершения курса лечения: «Возможно, вред будет расценен как тяжкий».

Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»