Его клиентами были актёры, криминальные авторитеты и министры: умер адвокат Генрих Падва

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Адвокат Генрих Падва скончался на 95 году жизни. Об этом сообщили коллеги одного из самых известных юристов России.

«У нас в корпорации большое горе…Генрих Павлович Падва. 20.02.1931-09.02.2026», — написал в своём телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

Генрих Падва начинал свою карьеру в Калининской области. В 1971 году вернулся в Москву, где родился и учился в юридическом институте. С 1989 года — вице-президент Союза адвокатов СССР. Работал в крупнейших изданиях страны «Коммерсант», «Известия», «Огонёк», а банках Менатеп и «Ситибанк», представлял интересы семей Владимира Высоцкого и Андрей Сахарова.

Среди его клиентов был криминальный авторитет Вячеслав Иваньков («Япончик»), бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, актёр Владислав Галкин и бизнесмен Алишер Усманов.