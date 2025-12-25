Звезде «Москва слезам не верит» Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким, она скончалась

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Звезда фильма «Москва слезам не верит», народная артистка РФ Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом, ссылаясь на Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, пишет ТАСС в четверг, 25 декабря.

«Да, это правда», — ответил представитель театра на соответствующий вопрос, не уточнив причину смерти.

Как пишет «Стархит», актрисе стало плохо во время прощания с Анатолием Лобоцким. Вера Алентова пришла проводить коллегу в последний путь. Ей стало плохо уже у входа в театр — она как будто шаталась. Некоторое время спустя её вынесли на носилках.

Вера Алентова сыграла главную роль в фильме «Москва слезам не верит». Также актриса известна по ролям в фильмах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Ширли-мырли», «Завтра была война», «Жених из Майами». Актриса играла в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.