Скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий, в 2015-м приезжавший в Калининград

Скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий, который долгие годы был одним из ключевых актёров труппы театра им. Маяковского. Об этом пишет RTVI.

Лобоцкому было 66 лет. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни. По данным СМИ, у актёра была диагностирована быстрораспространяющаяся опухоль. В 2024 году ему пришлось удалить часть лёгкого из-за периферического рака. Болезнь, однако, затронула прочие органы, что привело к рецидиву.

Народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище 25 декабря. Прощание с Лобоцким состоится в закрытом формате.

Анатолий Лобоцкий родился в Тамбове 14 января 1959 года. Окончил режиссёрский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и Государственный институт театрального искусства им. Луначарского. Был принят в труппу Московского академического театра им. Маяковского. Известность обрёл благодаря ролям в фильмах и сериалах. В его творческой копилке такие картины, как «На углу у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Чёрная кровь», «Своя чужая», «Хоккейные папы», «Молодёжка», «Тайны следствия», «Калашников», «Зависть богов». В 2013 году был удостоен звания народного артиста России.