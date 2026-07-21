Лекарство от старости: врач назвал вакцины, которые могут продлить жизнь пожилым людям

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Основные угрозы для пожилых людей несут грипп и пневмококк, поэтому прививки от этих инфекционных заболеваний могут снизить риски осложнений. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва во вторник, 21 июля.

«Вакцины против пневмококка, против гриппа и других инфекций — это вакцины, которые не просто снижают риск инфекции, но они продлевают жизнь. Они замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс — это синдром воспаления, мощное воспаление, а любое воспаление ускоряет процесс старения», — отметил врач.