В России готовят к испытаниям вакцину от аллергии на амброзию

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Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию планируют начать в 2027 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Федерального медико‑биологического агентства России Вероника Скворцова.

По её словам, разработкой препарата занимается ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА. Такая вакцина может стать востребованной, поскольку аллергия на амброзию составляет около 30% всех аллергических заболеваний и особенно распространена в южных регионах страны.

«Мы надеемся в будущем году начать доклинические исследования. И в том случае, если подтвердятся хорошие результаты, будем выходить на клинические исследования», — отметила Скворцова.

Она добавила, что прототип вакцины уже прошёл экспериментальные проверки, показав эффективность и безопасность.