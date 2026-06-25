Эксперт развеял миф о том, что комары выбирают жертв по группе крови

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Комары не ориентируются на группу крови при выборе жертвы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Минздрава России Татьяна Николаевна Миронова.

По словам эксперта, исследования показывают: насекомых привлекает индивидуальный запах человека — химические соединения, которые организм выделяет естественным образом. Именно поэтому одних людей комары кусают чаще, чем других.

Зуд, покраснение и появление больших шишек на месте укуса — это аллергическая реакция на вещества из слюны комара. Степень выраженности зависит от индивидуальной чувствительности, иммунного статуса и возраста: у детей реакция обычно сильнее. В редких случаях возможны серьёзные системные аллергические реакции, требующие госпитализации.

Отвечая на вопрос, опасен ли укус рядом с родинкой, Миронова отметила: такая ситуация может привести к травматизации образования. А повреждение родинки повышает риск её злокачественного перерождения.