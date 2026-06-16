Диана Шурыгина стала фигуранткой дела о контенте для взрослых

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Экс-участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина, сменившая после замужества фамилию на Шлянину, стала фигуранткой дела о распространении порно. Информация об этом появилась в картотеке Троицкого районного суда Москвы.

Шляниной вменяют публикацию материалов 18+ группой лиц по предварительному сговору. Производство идёт по ч. 3 ст. 242 УК РФ, санкция предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. 11 июня суд рассмотрел вопрос о проведении срочного обыска. Информации о мере пресечения в материалах пока нет.

В 2017 году Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых участниц программы Андрея Малахова. В эфире девушка заявила, что стала жертвой насилия на вечеринке. По этому делу осудили жителя Ульяновска Сергея Семёнова: сначала ему дали восемь лет «строгача», затем срок сократили до трёх лет и трёх месяцев, а режим заменили на общий. Выпуск долго обсуждали в соцсетях и на федеральном телевидении, а отдельные фразы Дианы стали мемами.