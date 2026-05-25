Эксперт объяснил, может ли коронавирус провоцировать аллергию и аутоиммунные заболевания

Коронавирус сам по себе не считается доказанным триггером аллергии, однако способен вызвать сбой в иммунной системе и запустить развитие аллергических и аутоиммунных заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ольга Зыкова.

Эксперт отмечает, что подтверждённых данных о прямой связи между коронавирусом и появлением аллергии нет. Но, как и любой инфекционный агент, вирус способен менять работу иммунитета — а это может спровоцировать аллергию даже у ранее здоровых людей. По словам Зыковой, перенесённый COVID‑19 действительно может стать толчком к развитию или обострению аутоиммунных заболеваний. Это связано с тем, что вирус вызывает глубокую дисрегуляцию иммунной системы. На фоне такого сбоя организм начинает атаковать собственные ткани, что приводит к системному воспалению.

«Сейчас есть исследования, показавшие риск возникновения таких аутоиммунных заболеваний, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, гломерулонефрит, васкулит, аутоиммунный гепатит и других», — пояснила специалист. Она добавила, что вероятность осложнений зависит от возраста, тяжести инфекции и хронических болезней.

Говоря о летней заболеваемости коронавирусом, Зыкова отмечает: прогнозы неоднозначные. Сезон отпусков обычно снижает распространение вируса благодаря рассредоточению людей и укреплению иммунитета. Однако появление нового штамма может снова привести к росту случаев. При этом благодаря сформированному популяционному иммунитету общая ситуация, по её оценке, вероятнее всего останется стабильной.