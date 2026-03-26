Депутаты предложили отменить в регионах запреты на митинги и шествия из-за ковида

В России предложили снять в регионах ковидные ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом со ссылкой на депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» пишет РИА Новости в четверг, 26 марта.

Обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направили парламентарии во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Авторы инициативы просят довести до региональных властей информацию об изменении эпидемиологической обстановки и рекомендовать согласовывать такие мероприятия. 

Народные избранники указали, что в 2026 году на фоне ограничений мобильного интернета и перебоев в работе некоторых мессенджеров у людей закономерно выросла потребность в живом общении. По их мнению, одним из самых востребованных форматов сейчас остаются мирные собрания и шествия, которые гарантированы 31-й статьёй Конституции РФ.

При этом, как отмечают авторы обращения, региональные власти до сих пор ссылаются на санитарно-эпидемиологические постановления и видят в подобных акциях риск распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого гражданам продолжают отказывать в согласовании мероприятий.

«Законопослушные граждане с безусловной признательностью относятся к проявляемой заботе об их здоровье, однако испытывают лёгкое недоумение в связи с тем, что Роспотребнадзор еще 1 июля 2022 года приостановил действие ранее введённых ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в документе.

В 2024 году власти Калининграда не разрешили торговцам с блошиного рынка у башни Врангеля провести митинг, сославшись на ковид и ОРВИ.

Пандемия коронавируса
Депутаты предложили отменить в регионах запреты на митинги и шествия из-за ковида
