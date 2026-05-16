В Приднестровье сообщили о десятках тысяч жителей, желающих получить российское гражданство

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить российское гражданство. Об этом РИА Новости рассказала глава общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру приёма в гражданство РФ для жителей региона. Документ опубликован на официальном портале правовых актов и позволяет приднестровцам подавать заявление по особым правилам.

«В Приднестровье десятки тысяч жителей, если не больше, желают получить российское гражданство. Ежедневно к нам обращались люди, как родившиеся до 1992 года, так и молодые, с вопросом: «как вступить в гражданство Российской Федерации?» Сейчас у них будет такая возможность», — сказала Кохтарева.

Она поблагодарила тех, кто участвовал в разработке решения, отметив, что указ президента РФ снимает проблему, с которой часто сталкивались молодые люди, особенно родившиеся после 1992 года. Ранее для оформления гражданства им приходилось выезжать в Россию и постоянно проживать там. Теперь документы можно будет оформить на месте, в Приднестровье.

Согласно официальным данным, в регионе проживает около 455,7 тыс. человек. Российское гражданство имеют примерно 220 тысяч жителей. Консульское обслуживание обеспечивает выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии, работающий в Тирасполе.