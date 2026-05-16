Премьер Эстонии заявил, что Европа должна стать «мирным проектом с оружием в руках»

Европа должна стать «мирным проектом с оружием в руках» и активнее вкладываться в собственную оборону. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал на открытии международной конференции в Таллине, его слова приводит телерадиокомпания ERR.

По словам Михала, союзникам важно иметь «сильное и адаптивное НАТО». Он сравнил работу альянса со швейцарскими часами: «дорого, но работает».

На фоне заявлений европейских лидеров в России продолжают отмечать рост активности НАТО у западных границ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее говорил, что Евросоюз может превратиться в военный альянс, «хуже, чем НАТО». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.