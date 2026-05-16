Южнокорейские учёные создали экспериментальные контактные линзы, которые могут облегчать симптомы депрессии

Южнокорейские специалисты создали прототип контактных линз, которые способны воздействовать на мозг с помощью слабых электрических импульсов и потенциально снижать проявления депрессии. Разработку испытали на лабораторных мышах, пишет The Conversation.

Исследователи встроили в линзы миниатюрные электроды, передающие через сетчатку точечные сигналы в области мозга, связанные с регулированием эмоционального состояния. Такая подача импульсов позволяет избежать влияния на соседние участки.

Эксперименты проводили на мышах с нарушениями зрения. Им ввели «гормон стресса», чтобы смоделировать состояние, напоминающее депрессивные симптомы. Учёные подчёркивают, что психика человека существенно сложнее, поэтому результаты подобных моделей условны. «Депрессию сложно смоделировать на лабораторных животных. Симптомы, причины и степень тяжести этого состояния у разных пациентов сильно различаются, что затрудняет прямое сравнение с экспериментами на мышах, выращенных в тщательно контролируемых лабораторных условиях», — пишет профессор Барбара Пирсионек из Университета Англии Раскин.

После вживления экспериментальных линз исследователи наблюдали за активностью мышей и фиксировали изменения в поведении. Согласно данным работы, животные становились заметно активнее, что авторы сочли признаком улучшения состояния. Однако до испытаний на людях, по словам учёных, ещё далеко.

«Неинвазивная стимуляция мозга уже является хорошо изученной областью медицинских исследований, и эта работа может помочь в будущих исследованиях», — отмечает Пирсионек.