Минпромторг сообщил о сроках принятия ГОСТа для традиционной русской кухни

Принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года. Об этом журналистам рассказал статс‑секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», пишет РИА Новости в субботу, 16 мая.

По словам Чекушова, задача ускорить процесс любой ценой не стоит. «Можно прогнозировать, что мы должны к концу года эту работу завершить, но здесь главное качество, скорее, чем скорость этого результата. Вот ГОСТ же добровольный, необязательный, поэтому это не то, что мы какие-то правовые отношения должны срочно зарегулировать — это возможность для продвижения русской кухни как бренда, как в России, так и за рубежом», — отметил он.

Сейчас проект стандарта размещён на портале «Береста» для публичного обсуждения. Замечания принимаются до конца мая 2026 года. Затем документ доработают с учётом предложений и направят на рассмотрение техническому комитету.

«Сейчас опубликована первая часть проекта стандарта, содержащая 133 блюда. Работа экспертной группы продолжится и в ближайшее время к этому перечню добавится ещё не менее 130 блюд традиционной русской кухни», — сказал замминистра.

Чекушов добавил, что интерес профессионального сообщества к ГОСТу оказался «огромным», поэтому стандарт должен быть продуманным и «глубоким».