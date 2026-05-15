Учёный предположил, что в «Божественной комедии» Данте описал последствия падения космического тела

Фрагменты «Божественной комедии» Данте Алигьери могут описывать последствия столкновения Земли с крупным космическим телом. Такую гипотезу выдвинул профессор геомифологии университета Маршалла Тимоти Бербери, пишет Space.com.

Исследователь обратил внимание на первую часть поэмы, где описано падение Люцифера. По версии Бербери, сцена напоминает удар астероида: гигантский объект обрушивается с неба, пробивает кору и оставляет огромную воронку. В тексте также говорится, что земля будто «отпрянула» от места удара, после чего ад получил форму конуса.

Сам учёный занимается геомифологией — направлением, которое ищет следы реальных природных событий в мифах, легендах и литературе. Бербери допускает, что Данте мог опираться на предания о ярких болидах или других астрономических явлениях, сохранившихся в устной традиции.

По мнению профессора, люди Средневековья могли довольно точно замечать необычные природные явления, хотя объясняли их через религиозные образы. Поэтому классические тексты стоит изучать внимательнее: в них могут сохраняться отголоски древних космических катастроф.