Генпрокуратуре поручили проверить, как российские регионы защищают территории от подтоплений

Генпрокуратура РФ проверит, как регионы и муниципалитеты выполняют требования по защите территорий от паводков, подтоплений и разрушения берегов. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Ведомству предстоит оценить, соблюдаются ли установленные законом запреты и ограничения, в том числе нормы об инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия воды. Доклад по итогам проверки нужно подготовить до 1 сентября 2026 года. Ответственным назначен генпрокурор Александр Гуцан.

Госдуме и правительству рекомендовали предложить дополнительные меры, чтобы зоны паводков и подтоплений не осваивали без необходимой защиты. Срок — до 1 августа 2026 года.

Кабмин также должен ускорить рассмотрение поправок о статусе защитных сооружений. Их могут отнести к объектам повышенного уровня ответственности. Кроме того, правительству вместе с регионами предстоит определить, как обслуживать и безопасно эксплуатировать гидротехнические конструкции, переданные муниципалитетам.