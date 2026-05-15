Из-за курса на Запад Армения может потерять все привилегии в ЕАЭС — Лавров

Армения может лишиться всех привилегий в рамках Евразийского экономического союза, если связи с партнёрами по СНГ и ЕАЭС будут разрываться под давлением Запада. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости в пятницу, 15 мая.

«У нас отношения с Арменией существуют, и эти отношения близкие, союзнические, но в то же время непростые. Учитывая то, как Запад пытается [её] вслед за некоторыми другими членами СНГ подмять под себя, разорвать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные связи Армении со своими партнёрами по СНГ и ЕАЭС», — отметил министр.

По словам Лаврова, отношения Москвы и Еревана планируют обсудить в конце мая на саммите ЕАЭС в Казахстане. Участие Никола Пашиняна при этом под вопросом: премьер Армении говорил, что не сможет приехать из-за предвыборной кампании.

Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе», — добавил глава МИД РФ.