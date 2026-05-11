В России мошенники начали рассылать владельцам дачных участков фальшивые штрафы

В России владельцам загородных участков стали приходить фейковые уведомления о нарушениях земельного законодательства. Об этом, ссылаясь на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, пишет ТАСС в понедельник, 11 мая.

В сообщениях предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке. Когда человек переходит по ней, мошенники пытаются получить доступ к его аккаунту на «Госуслугах». В полиции напоминают: уведомления об административных взысканиях не отправляют в мессенджерах или по СМС.

«Основанием для оплаты может быть только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и направленное установленным порядком: лично, заказным письмом или через «Госуслуги»», — заявляют в ведомстве.

Специалисты также отмечают, что наказание за нарушения земельного законодательства не может появиться «внезапно»: «Ему предшествуют контрольные мероприятия, о которых собственника уведомляют заранее. Если вы получили сообщение о «штрафе за участок», хотя ранее не получали официальных уведомлений о проверке, то с высокой вероятностью речь идет о мошенниках».