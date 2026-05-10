Российские компании атаковали письмами о «доследственной проверке рабочего места»

Крупные российские организации столкнулись с кибератаками: мошенники рассылают сотрудникам письма от имени силовиков и требуют пройти «доследственную проверку рабочего места». Об этом, ссылаясь на экспертов «Лаборатории Касперского», пишет телеграм-канал УБК МВД РФ в воскресенье, 10 мая.

На корпоративную почту приходит письмо с постановлением и требованием о неразглашении. Получателю предлагают заполнить анкету: в ней спрашивают о рабочем устройстве, действиях в определённые даты, программах удалённого доступа и личных данных.

Вместе с анкетой присылают «заявление о согласии на техническое исследование». После заполнения документов жертве отправляют программу, которая на самом деле оказывается троянцем. Вредоносное ПО проникает в корпоративную сеть, чтобы провести разведку, а затем зашифровать инфраструктуру и потребовать у компании выкуп.

В полиции подчёркивают, что «доследственная проверка рабочего места» — очередная выдумка мошенников. Такая процедура по заявлению о преступлении действительно предусмотрена ст. 144 УПК РФ, но в её рамках следователь или дознаватель не рассылает анкеты по электронной почте и не просит граждан устанавливать неизвестные программы на рабочий компьютер.