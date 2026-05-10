Экс-генпрокурор Польши, замешанный в ряде скандалов на родине и бежавший из страны, нашёлся в США

Бывшего министра юстиции и генпрокурора Польши Збигнева Зёбро, сбежавшего в Венгрию из-за уголовного преследования дома, заметили в США. Об этом в эфире TVP сообщил его преемник Валдемар Журек, передаёт РИА Новости в воскресенье, 10 мая.

Телеканал TVN опубликовал фотографию Зёбро в аэропорту Ньюарка в штате Нью-Джерси. По словам Журека, власти также получили сведения о прибытии экс-чиновника в США, однако неизвестно, намерен ли он остаться там или отправиться в другую страну.

«Независимо от места пребывания Збигнева Зёбро прокурор задействует все средства, предусмотренные польским и международным правом, чтобы доставить подозреваемого в Польшу и предъявить ему обвинения», — заявили в польской прокуратуре.

Бывшего министра юстиции и генпрокурора Польши Збигнева Зёбро подозревают в создании преступной группы и хищении денег из Фонда справедливости. Политик покинул страну и, по сообщениям СМИ, получил убежище в Венгрии. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.