Путин поручил сократить бумажную работу для врачей и учителей

Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 августа принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других бюджетников. Информация об этом опубликована на  официальном сайте Кремля.

Сокращение работы с документами включат в план мероприятий по повышению производительности труда, в рамках соответствующего федерального проекта , входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В России предложили ввести постоянную «педагогическую надбавку» к фиксированной части пенсии для учителей, которые отработали 25 лет.

