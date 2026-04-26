Замглавы администрации президента Орешкин назвал экономическую ситуацию в России очень непростой

Экономическая ситуация в России сегодня очень непростая по целому ряду факторов, в том числе это связано с дефицитом ресурсов и нехваткой кадров. Об этом в интервью СМИ заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, сообщает в воскресенье, 26 апреля, ТАСС.

«Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — отметил Орешкин.

Однако, по его словам, с интернет-ограничениями ситуация не связана. «Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», — подчеркнул замглавы администрации президента РФ.