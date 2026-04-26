В России стало сложнее получить кредиты — отказы превышают 80% заявок

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России банки начали отклонять свыше 80% заявок на получение потребительского кредита. Доля отказов микрофинансовых организаций упала до минимума 2022 года. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта по инвестициям и кредитованию Эльвиру Глухову.

По её словам, с 1 апреля вступило в силу указание Центробанка России, которое серьёзно меняет подход к оценке заёмщиков для расчёта показателя долговой нагрузки — соотношения всех выплат по кредитным обязательствам к среднему доходу гражданина. Уровень 50% и выше уже является для банка «красным флагом».

Раньше банки учитывали в качестве дохода практически все виды поступлений, но теперь эта лазейка закрыта: выписку по счёту можно использовать лишь для подтверждения строго определённых видов доходов — зарплаты, пенсии, социальных выплат или аренды.

«Если на карту падают деньги от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, их придётся подкреплять отдельными документами. Например, справкой о полученных доходах по вкладам или ценным бумагам. Кроме того, с 1 апреля ЦБ перестал принимать на проверку банковские модели, которые завышали оценку дохода зарплатных клиентов на основе анализа их трат», — пояснила Глухова.

Изменения коснулись и индивидуальных предпринимателей: с 1 апреля нельзя подтверждать доход бумажками, которые ИП выписал сам себе. Останутся только налоговые декларации и книга учёта доходов и расходов. С 1 июля упрощенный подход, когда за основу банки брали заявленный заемщиком доход в сравнении со среднедушевыми по Росстату в регионе упразднят.

Цель изменений — снизить закредитованность граждан, но для многих заёмщиков с нерегулярными или «серыми» доходами это означает, что получить кредит станет практически невозможно без официальных справок, отметила экономист.